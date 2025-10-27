ВМС Республики Корея могут закупить дополнительные морские патрульные самолеты

ЦАМТО, 24 октября. Как стало известно на выставке ADEX 2025 (Сеул, 17-24 октября), командование ВМС Республики Корея нуждается в закупке дополнительных морских патрульных самолетов (MPA) после получения P-8A "Посейдон" компании Boeing.

По информации Flightglobal.com, в настоящее время данный проект находится на ранней стадии, но по оценке специалистов, ВМС Республики Корея требуется около 6 новых морских патрульных самолетов. В качестве кандидатов на поставку могут рассматриваться как P-8A, так и самолеты, представленные на выставке компаниями Embraer и Korea Aerospace Industries (KAI).

К примеру, региональный директор по продажам в Индии, Азии и Тихоокеанском регионе подразделения Boeing Defense, Space & Security Рэнди Ротт отметил, что продажи P-8A продолжают расти. В 2023 году "Посейдон" были приобретены Канадой, а недавно о намерении закупить эти самолеты заявило оборонное ведомство Дании.

Кроме того, в сентябре о принятом решении приобрести четыре новых самолета P-8A заявил министр обороны Сингапура Чан Чун Синг. Сингапур станет пятым оператором P-8 в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Австралии, Индии, Новой Зеландии и Республики Корея.

Embraer, в свою очередь, предлагает самолет E190 E2 в варианте MPA, а также, модифицированный к этой версии C-390. Так, оборудованный средствами обнаружения, вооружением и шестью рабочими местами операторов, E190 E2 сможет обеспечить 10-часовое патрулирование.

В апреле 2024 года Embraer и ВВС Бразилии объявили о подписании соглашения на разработку версии C-390 для морского патрулирования. В брошюре Embraer на выставке ADEX указано, что C-390 MPA будет оснащен полным набором средств обнаружения, двумя подкрыльевыми узлами подвески противокорабельных ракет и системой пуска торпед, бомб и ракет с задней рампы.

ВВС Республики Корея уже являются заказчиком базовой версии C-390 (заказано три самолета этого типа).

Компания KAI на своем стенде на выставке ADEX продемонстрировала концепцию морского патрульного самолета на базе большого бизнес-джета с четырьмя подкрыльевыми узлами подвески для размещения вооружения, включая противокорабельные ракеты и бомбы. Самолет также сможет сбрасывать большое количество гидроакустических буев для обнаружения подводных лодок.

Разработка подобного самолета, вероятно, потребует значительных объемов заказов для национальных компаний и, таким образом, соответствует целям властей страны развивать аэрокосмическую промышленность.

В настоящее время, помимо 6 приобретенных в 2020 году самолетов P-8A, ВМС Республики Корея эксплуатируют 15 самолетов P-3 "Орион", включая 8 ед. стандарта P-3C-III+ и 7 ед. – более современных P-3CK.