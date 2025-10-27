Южнокорейская HHI представила ВМС Греции предложение по поставке НАПЛ проекта KSS-II

ЦАМТО, 24 октября. Делегация Hyundai Heavy Industries (HHI) в ходе переговоров с командованием ВМС Греции представила предложение по поставке НАПЛ KSS-II в рамках греческой программы перевооружения "Aspida tou Achillea" ("Щит Ахиллеса").

Как сообщает Defence-industry.eu, в ходе встречи HHI представила подробную информацию о ТТХ подводных лодок проекта KSS-II. Из девяти НАПЛ данного класса шесть были построены компанией Hyundai, которая также была выбрана для проведения модернизации в середине срока службы (MLU) первых трех единиц, введенных в эксплуатацию в период с 2007 по 2009 гг. Стоимость одной НАПЛ оценивается примерно в 360 млн. долл.

Представители HHI также сообщили о своем участии в программе производства НАПЛ KSS-III, отметив, что компания поставила третью и последнюю НАПЛ серии, Shin Chae-ho (SS086). По неофициальным данным, компания также представила предложение по надводным кораблям, стремясь расширить свое участие в греческой программе.

Согласно недавно одобренному греческим парламентом и Национальным советом по иностранным делам и обороне (KYSEA) 20-летнему плану обороны, МО Греции намерено в течение следующего десятилетия приобрести четыре новые подводные лодки. Как минимум две из них, в соответствии с последними требованиями, будут нести стратегические вооружения и обеспечивать возможность пуска крылатых ракет для поражения различных целей на дальностях более 1000 км. Оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой, малозаметные НАПЛ заменят устаревшие подлодки класса "Тип-209" и должны обеспечить возможность проведения продолжительных операций в условиях угрозы со стороны противника, включая действия в районах, доступ в которые ограничен или затруднен (A2/AD).

Ожидается, что процедура закупок начнется в начале 2030-х годов, но командование ВМС Греции уже разослало запросы о предоставлении информации и приступило к предварительным переговорам с потенциальными поставщиками.

По информации греческого издания Kathimerini, в настоящее время предпочтение отдается немецким подводным лодкам класса "Тип-218" в последней конфигурации. Также рассматриваются французские НАПЛ класса "Скорпен", "Барракуда" и шведские A26.

Во время празднования Недели ВМС в Нафплионе 13 июля 2025 года министр обороны Греции Никос Дендиас раскрыл некоторые детали комплексного плана модернизации ВМС Греции. Данная инициатива будет сосредоточена на приобретении новых подводных лодок и модернизации наиболее важных надводных кораблей, состоящих на вооружении.

Проект направлен на укрепление подводного и надводного компонентов ВМС Греции в ответ на масштабное усиление Военно-морских сил Турции. Греческие СМИ отмечают, что в настоящее время в боевом составе турецкого флота находится более 30 фрегатов и подводных лодок. Анкара также планирует построить авианосец, который Афины рассматривают как угрозу для безопасности в Эгейском море.

После многих лет "застоя" Греция уже приступила к модернизации ВМС, заказав во Франции три фрегата FDI с опционом на поставку четвертого. Продолжаются переговоры о покупке двух фрегатов класса FREMM из состава ВМС Италии с возможностью приобретения еще двух. Тем не менее, подводные лодки, способные скрытно действовать и выполнять пуск крылатых ракет, станут основой военно-морского потенциала Греции.

Согласно обновленным данным, рассчитанная на 12 лет программа "Aspida tou Achillea" обойдется примерно в 28 млрд. евро. ВМС получат часть этого финансирования.

Ключевым компонентом программы является закупка четырех новых подводных лодок и модернизация четырех подводных лодок класса Papanikolis (Тип-214HN), находящихся в строю с 2010 года.

Одним из обязательных требований программы является строительство подводных лодок на греческих верфях, причем не менее 25% работ должно быть выполнено национальной промышленностью.

Как уже было сказано выше, Hyundai Heavy Industries – не единственный претендент на греческий контракт. 1 октября 2025 года делегация Hanwha Ocean посетила Афины, предложив НАПЛ KSS-III, а 13 октября представители шведской Saab Kockums представили свое предложение на базе A26. Немецкие и французские компании также включились в конкурентную борьбу, предлагая проекты Тип-209/1400 Mod (Тип-209NG) и "Улучшенный Скорпен", соответственно.