The Economist: западные БПЛА оказались неэффективны на украинском поле боя

По данным экспертов, БПЛА американского производства Switchblade, ранее являвшиеся "незаменимым оружием" в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане, сейчас не справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные западными компаниями, обладают недостаточной эффективностью на украинском поле боя из-за дороговизны и минимального ущерба при поражении целей. Такое мнение выразил журнал The Economist в статье, опубликованной 23 октября.

По данным экспертов, БПЛА американского производства "Свитчблейд" (Switchblade), ранее являвшиеся "незаменимым оружием" в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане, сейчас не справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. "Когда мы их использовали, они давали сбои в условиях помех", - приводит журнал слова разработчика дронов.

Как отмечает The Economist, попытки западных компаний продемонстрировать свои БПЛА на украинском поле боя, которое стало "лучшим в мире испытательным полигоном", провалились. При этом эксперт выразил мнение, что в настоящее время Киев использует технологии, которые только на 20-30% являются западными.

В то время как американские и европейские компании производят дроны стоимостью в сотни тысяч долларов, Украине "не имеет смысла отправлять их в бой" при наличии собственных эквивалентов с более коротким сроком службы, но со значительно меньшими затратами, пишет журнал.