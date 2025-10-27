Войти
В Британии признали бесполезность западных БПЛА на Украине

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images.

The Economist: Западные БПЛА оказались неэффективны на Украине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) западного производства оказались бесполезными в ходе боевых действий на Украине. Недостаточную эффективность дронов признал британский журнал The Economist.

В публикации подчеркнули, что поставленные из США платформы слишком дорогие. Кроме того, они недостаточно защищены от воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

«Они наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои БПЛА, но в основном все их попытки провалились», — говорится в материале.

Ранее в октябре американская компания AeroVironment рассказала, что ВСУ часто перевозят американские дроны-камикадзе Switchblade в грузовиках. Машины используют в качестве мобильных платформ для запуска. Представитель компании рассказали, что в основном Киев применяет барражирующие боеприпасы Switchblade 600 Block 1.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
