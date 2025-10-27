Войти
Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

638
0
0
Кадр: Telegram-канал Минобороны России
Кадр: Telegram-канал Минобороны России.

Белоусову продемонстрировали робототехническую платформу для доставки дронов

Министру обороны России Андрею Белоусову показали робототехническую платформу с ударными FPV-дронами. Об этом сообщили в ведомстве.

24 октября глава Минобороны проинспектировал Южную группировку российских войск. Министру продемонстрировали наземную робототехническую платформу для доставки дронов. Она способна нести несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров. Также она имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА — это увеличивает автономность комплекса.

Белоусов заслушал доклад о том, что в подразделениях группировки используются наземные робототехнические комплексы и платформы различного назначения. «Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции», — отметил командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

22 октября глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к российским войскам. Он поздравил военнослужащих 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка со взятием населенного пункта Ивановка в Днепропетровской области.

