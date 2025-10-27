Тяжёлая беспилотная система «БТС ВАБ С-76» вышла на первый этап сертификации

Источник изображения: topwar.ru

Новая беспилотная авиационная система (БАС) тяжёлого класса «БТС ВАБ С-76» начинает прохождение испытаний на получение сертификата типа. Первый этап сертификации стартовал. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

В ОКБ Сухого состоялось заседание макетной комиссии. Члены комиссии рассмотрели сформированную корпорацией программу сертификационных работ и одобрили их начало. Таким образом, первый макетный этап сертификации уже стартовал. Этот этап является стартовым и от него зависит дальнейший ход сертификации.

«БТС ВАБ С-76» является первой в России транспортной БАС гражданского назначения для грузоперевозок с максимальной взлетной массой свыше 1500 кг, проходящей сертификацию типа в Росавиации.

- говорится в сообщении ОАК.

Разработка беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования (БТС-ВАБ) стартовала в 2021 году. Вели ее ОКБ Сухого и Московский физико-технический институт. В 2022 году платформа получила название С-76. Первый показ платформы состоялся в ходе военно-технического форума «Армия-2024».

Тяжёлая модификация С-76 имеет длину 7,2 м, размах крыла 11 м и стояночную высоту 2,7 м. С-76 должен взлетать и садиться вертикально, а также переходить к горизонтальному полёту. Тяжёлый БПЛА сможет развивать скорость до 180 км/ч, подниматься на высоту 4000 м и лететь на дальность до 1000 км. Стоит отметить, что это предварительные данные, возможно, что в дальнейшем они изменятся.