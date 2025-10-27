Поставка истребителей F-16C/D Блок.70 ВВС Тайваня отстает от графика

ЦАМТО, 24 октября. ВС Тайваня не получат все 66 новых истребителей F-16C/D Блок.70 (также известны как F-16V) к концу следующего года, как изначально планировалось, из-за нехватки рабочей силы и сбоев в цепочке поставок у компании-производителя.

Как сообщает агентство CNA, об этом, выступая 23 октября в парламенте, заявил начальник штаба ВВС Тайваня Ли Цзин-чжань.

По информации командующего, Lockheed Martin испытывает проблемы при производстве одобренного в 2019 году пакета вооружений Тайваню из-за нехватки специалистов и сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине.

В ходе состоявшегося в сентябре посещения предприятий Lockheed Martin Ли Цзин-чжань отметил, что для решения проблем подрядчик уже нанял дополнительный персонал и увеличил продолжительность рабочего дня. Несмотря на это, поставки вряд ли будут завершены в следующем году.

Тайвань уже выплатил Lockheed Martin более 150 млрд. тайв. долл. (4,87 млрд. долл. США) из специального бюджета в 246,7 млрд. тайв. долл. Однако учитывая вышеназванные сложности, к концу этого года Министерство национальной обороны Тайваня сможет получить только 10 истребителей F-16V.

По итогам встречи парламентарии поручили командованию ВВС представить доклад о том, как оно планирует устранить образующийся к 2027 году диспаритет возможностей с Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 66 истребителей F-16C/D Block.70, а также сопутствующего оборудования и услуг поддержки на сумму до 8 млрд. долл.

Осенью 2019 года правительство и парламент Тайваня одобрили выделение необходимых на закупку истребителей средств.

Церемония передачи первого из 66 заказанных для ВВС Тайваня истребителей F-16C/D Блок.70 состоялась 28 марта 2025 года на предприятии корпорации Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина).

Заказанные МНО Тайваня самолеты войдут в боевой состав 7-го тактического истребительного авиакрыла, которое является новым подразделением в составе ВВС Тайваня.