Войти
РИА Новости

Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир

783
0
0
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Алаудинов: деятельность ЦИПСО показывает, что "Ахмат" очень сильно мешает ВСУ

КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов поблагодарил Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) за "пиар на весь мир".

Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев тратит сотни миллионов долларов на информационную войну против российской армии и, в частности, спецназа "Ахмат".

"ЦИПСО, конечно, активно занято тем, что поливают "Ахмат" грязью. То, что они так заняты, чтобы нас запачкать, говорит о том, что мы реально боевое подразделение и мы очень сильно мешаем нашему врагу", - сказал Алаудинов агентству.

Он заметил, что спецназ "Ахмат" всегда был на передовых позициях.

"Вряд ли они могут нам нанести вред своими действиями. Пиарят, получается, нас на весь мир, и, в принципе, за это им тоже можно, наверное, сказать только спасибо, потому что все знают, что мы боеспособное и серьезное подразделение. Поэтому, когда они нас пиарят, тоже тратя деньги из бюджета, из кармана американцев, европейцев, это тоже хорошо. А то бы эти деньги ушли на вооружение", - подчеркнул собеседник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М