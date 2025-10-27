Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир

Алаудинов: деятельность ЦИПСО показывает, что "Ахмат" очень сильно мешает ВСУ

КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов поблагодарил Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПСО) за "пиар на весь мир".

Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев тратит сотни миллионов долларов на информационную войну против российской армии и, в частности, спецназа "Ахмат".

"ЦИПСО, конечно, активно занято тем, что поливают "Ахмат" грязью. То, что они так заняты, чтобы нас запачкать, говорит о том, что мы реально боевое подразделение и мы очень сильно мешаем нашему врагу", - сказал Алаудинов агентству.

Он заметил, что спецназ "Ахмат" всегда был на передовых позициях.

"Вряд ли они могут нам нанести вред своими действиями. Пиарят, получается, нас на весь мир, и, в принципе, за это им тоже можно, наверное, сказать только спасибо, потому что все знают, что мы боеспособное и серьезное подразделение. Поэтому, когда они нас пиарят, тоже тратя деньги из бюджета, из кармана американцев, европейцев, это тоже хорошо. А то бы эти деньги ушли на вооружение", - подчеркнул собеседник.