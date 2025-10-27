В шотландском Лоссимуте отметили годовщину германо-британского военного пакта

Источник изображения: topwar.ru

В шотландском Лоссимуте министры обороны Британии и Германии отметили годовщину со дня подписания так называемого «Тринити-Хаус-соглашения». Его нередко называют германо-британским военным пактом. Соглашение было подписано 23 октября прошлого года и направлено на «укрепление связей и повышение уровня безопасности в северной Атлантике».

Во время посещения Борисом Писториусом Лоссимута, базы британских ВВС, было обсуждено совместное патрулирование над водами Северного моря, в том числе с использованием самолётов Boeing P-8 Poseidon. В 2021 году в Лоссимуте завершили строительство инфраструктуры для базирования этих патрульных противолодочных самолётов. Вполне очевидно, против кого Британия и Германия будут «патрулировать» указанные географические районы. Вполне очевидно, что патрулирование их будет распространено и на Балтику.

Британский министр обороны Джон Хили:

Мы вступаем в новую эру угроз, а это требует новой эры обороны. Нам нужно больше уделять внимания различным сферам безопасности, включая кибербезопасность.

Борис Писториус согласился со своим коллегой, добавив:

У нас будет больше присутствия в Северной Атлантике и больше возможностей для наблюдения. Таким образом, мы укрепляем морское сдерживание в рамках НАТО. Для этого мы оснастим наш Poseidon британскими торпедами Stingray.

Не так давно Германия приобрела у США первый из восьми законтрактованных «Посейдонов». Поставка была осуществлена из Сиэтла. Теперь патрульный противолодочный P-8 проходит через процедуру вооружения, в том числе британским оружием.

Также Хили и Писториус договорились об углублении координации действий в Прибалтике, где уже развёрнуты и британский, и немецкий военные контингенты. Напомним, что Германия впервые после поражения во Второй мировой войне развернула в Литве вооружённое формирование на постоянной основе.