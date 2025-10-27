Петро: армия Колумбии утратила функциональность без российских вертолетов

ЦАМТО, 24 октября. Вооруженные силы Колумбии, отказавшись от российских вертолетов Ми-17 по приказу из Вашингтона, утратили способность к масштабным операциям – этим приказам США никогда не нужно было следовать.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент страны Густаво Петро.

Вооруженные силы Колумбии располагают 19 российскими вертолетами Ми-17, сообщал ранее "РИА Новости" посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра. По его словам, сложности с обслуживанием этих машин связаны с санкциями против российского ОПК и финансовых структур.

"Когда началась война на Украине, Соединенные Штаты отдали приказ, именно приказ, который, по моему мнению, никогда не следовало выполнять, – оставить вертолеты без обслуживания российскими компаниями. Сделав это, армия утратила способность к масштабным операциям", – сказал Петро в ходе пресс-конференции в Боготе для зарубежных СМИ.

Президент Колумбии пояснил, что поставленные из США в виде военной помощи вертолеты Black Hawk решают другие задачи и не подходят для массовой оперативной переброски подразделений.

Эти заявления колумбийского политика были сделаны в ходе обсуждения отмены военной и финансовой помощи со стороны США, о чем на фоне конфликта с Петро заявил президент США Дональд Трамп.

По словам политика, потеря боеспособности колумбийской армии связана, прежде всего, с зависимостью от внешней помощи, которая "может прийти, может не прийти, ее урезают, потом увеличивают".

"Сейчас, в текущем бюджете, и в следующем, и будущих бюджетных циклах, мы заложили средства, которые позволят заменить эти подарки, которые вовсе не подарки, и приобрести оружие, соответствующее характеру конфликта, который все еще переживает Колумбия", – заключил Петро.