Reuters: премьер Бельгии потребовал гарантий по плану использования активов РФ

727
0
0
ЦАМТО, 24 октября. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его стране необходимы гарантии для реализации плана по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер.

В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь.

"(Нам) необходимы конкретные и надежные гарантии", – приводит агентство слова премьера. Он добавил, что многие лидеры ЕС испытывают разногласия по поводу этого плана.

Ранее премьер Бельгии заявил, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.

