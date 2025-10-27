Войти
Путин поздравил спецназ ВС России с 75-летием образования

Президент РФ Владимир Путин
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин в поздравлении заявил, что спецназ ВС России отстаивает исторические земли

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спецназ ВС РФ с 75-летием образования, отметив, что он в ходе СВО сражается на самых опасных участках, отстаивая исторические земли России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент России отметил, что за эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы отечества, "с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников". Он уточнил, что в героической биографии подразделений – доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других "горячих точках", нейтрализация международных террористов, защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году сделали свой выбор быть вместе с РФ.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 75-летием образования подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации. И сегодня в ходе специальной военной операции вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли – Донбасс и Новороссию. Активно применяя богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику, всегда действуете высокопрофессионально, мужественно и решительно", - говорится в телеграмме.

Путин добавил, что народ России гордится спецназом и его подвигами, а также поблагодарил ветеранов, весь личный состав специальных подразделений "за верную службу родине, за беззаветную преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу".

"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надёжно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, счастья и благополучия вашим близким", - заключил президент.

Страны
Афганистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
