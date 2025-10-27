Войти
ЦАМТО

ВВС Австралии получили 13-й самолет БПА P-8A "Посейдон"

Источник изображения: Фото: images-defence.gov.au

ЦАМТО, 24 октября. В составе ВВС Австралии воссоздана 12-я авиаэскадрилья, которая будет размещена на авиабазе в Эдинбурге и обеспечит эксплуатацию самолетов БПА P-8A "Посейдон".

О воссоздании подразделения после прибытия в Австралию 13-го заказанного в США P-8A "Посейдон" объявил командующий ВВС маршал авиации Стивен Чеппелл. Это вторая в составе ВВС Австралии эскадрилья, которая оснащается самолетами данного типа. Как и 11-я авиаэскадрилья, она будет обеспечивать выполнение задач патрулирования на море, противолодочной борьбы, нанесения ударов по надводным целям, ведения разведки и т.д.

Согласно планам, 14-й и последний самолет P-8A компания Boeing поставит ВС Австралии в 2026 году. Как заявлено, флот из 14 самолетов будут обслуживать около 290 сотрудников Boeing Defence Australia и Airbus Asia Pacific. Годовой бюджет на содержание самолетов составляет 308 млн. австралийских долл.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Австралии в феврале 2014 года одобрило приобретение первых 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000" с опционом на поставку четырех дополнительных машин. Они заменили устаревшие AP-3C "Орион" и при выполнении задач будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты вошли в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе в Эдинбурге.

В декабре 2020 года Министерство обороны Австралии объявило о покупке двух дополнительных P-8A "Посейдон". Контракт с Boeing на их поставку был подписан в марте 2021 года.

В апреле 2024 года с Boeing был заключен контракт стоимостью 139,5 млн. австралийских долл. (90,1 млн. долл. США), предусматривающий проведение модернизации 12 самолетов P-8A "Посейдон" Военно-воздушных сил Австралии. Работы начнутся с сентября 2026 года.

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
Global Hawk
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
