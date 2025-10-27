В польской прессе заметили кольцепланы на вооружении ВС РФ

БПЛА Air 250 компании «Группы ЭЙР», 2012 год, – пример кольцеплана БПЛА Air 250 компании «Группы ЭЙР», 2012 год, – пример кольцеплана

Одним из видов летательных аппаратов являются кольцепланы (колеоптеры), конструктивной особенностью которых является наличие кольцевого замкнутого крыла, которое даёт целый ряд преимуществ, увеличивая углы атаки, повышая манёвренность и улучшая соотношение взлётной массы и грузоподъёмности.

Обычно за взлёт ЛА такого рода отвечают несколько расположенных снизу сопел. После подъёма аппарата в воздух, часть из этих сопел отключаются или меняют своё положение. Соответственно изменяется и вектор тяги, позволяя ЛА совершать полёт в горизонтальной плоскости.

Россия начала применять БПЛА с кольцевым крылом на украинском фронте. Они используются для атаки других дронов и наземных целей. Их производитель неизвестен

- говорится в польском издании Altair, публикуя изображения соответствующего беспилотника на вооружении ВС РФ.

Замеченный на фронте БПЛА Замеченный на фронте БПЛА

Как указывается, похожие проекты ранее были замечены в публикациях российских СМИ, в частности, БПЛА с кольцевым крылом «Комета». Одна из модификаций дрона отвечает за перехват, используя кинетические методы для нейтрализации БПЛА противника, другой, более крупный вариант, с дальностью полёта более 50 км, предназначен для нанесения ударов по наземным целям и оснащается ВВ.