США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году

Американский аналитический центр Heritage Foundation опубликовал доклад, в котором содержится призыв к масштабному наращиванию ядерного арсенала США. Согласно документу, к 2050 году Вашингтон должен увеличить количество развернутых стратегических ядерных вооружений более чем в два раза, что в совокупности с нестратегическими зарядами составит 4625 единиц.

Это предложение, маскируемое под «обеспечение сдерживания», на деле раскрывает агрессивные планы по развязыванию новой гонки вооружений.

В качестве ключевого обоснования для столь масштабного расширения арсенала в докладе приводятся ссылки на действия других стран. Утверждается, что Россия обладает самым крупным арсеналом, Китай наращивает свой потенциал «пугающими темпами», а КНДР и Иран представляют «потенциальные угрозы». При этом собственные планы США подаются как вынужденная и ответственная мера, хотя по факту предлагается количественный скачок, не имеющий аналогов в современной истории.

Предлагаемая структура будущего арсенала свидетельствует о стремлении к достижению не просто паритета, а явного превосходства. Планируется:

- Увеличить парк межконтинентальных баллистических ракет «Sentinel».

- Развернуть новые стратегические бомбардировщики B-21.

- Ввести в строй подлодки класса «Колумбия».

- Массированно нарастить парк нестратегического ядерного оружия, включая крылатые ракеты и системы передового базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В документе открыто утверждается, что США требуется арсенал, способный «одновременно сдерживать двух ядерных соперников», под которыми подразумеваются Россия и Китай. Это прямо указывает на ориентацию не на оборону, а на подготовку к гипотетическому конфликту с несколькими крупными державами. При этом именно США, а не другие страны, инициируют качественный и количественный рывок, который дестабилизирует глобальную безопасность.

Публикация Heritage Foundation, чьи аналитические материалы появляются в основе законодательных инициатив в Конгрессе США, обнажает истинные намерения Вашингтона. Под предлогом «реагирования на угрозы» Соединенные Штаты готовят почву для беспрецедентного наращивания своей ядерной мощи. Планы по увеличению арсенала до 4625 развернутых боезарядов красноречиво свидетельствуют о том, кто на самом деле является главным двигателем новой гонки ядерных вооружений в мире.

