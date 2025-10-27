Экс-главком ВСУ: украинский конфликт перерос в глобальную войну

Источник изображения: topwar.ru

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, находящийся в роли посла киевского режима в Британии, обозначил своё понимание украинского конфликта и его особенностей. По словам украинского генерала, который явно имеет политические амбиции, украинский конфликт перерос в глобальную войну.

Посол Украины в Лондоне:

На четвёртый год становится понятно, что эта война привела к краху тех теорий и идей, на которых основывалось представление о мировом порядке.

Причём, судя по риторике Залужного, госперевороты, включая майдан 2013-2014 годов, он считает частью того самого «мирового порядка», о котором говорит.

Валерий Залужный в своей статье для одной из украинских газет пишет, что «в глобальной войне современности ни одна страна мира не способна самостоятельно выдерживать ставшей характерной интенсивности боевых действий и удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей». Так экс-главком ВСУ пытается оправдать тотальную финансово-экономическую и военно-техническую зависимость, в которую попала Украина. Он же прямо даёт понять, что сама Украина превратилась в антироссийский проект глобалистов.

Коснулся Залужный и политического аспекта «в истории». По его словам, велика популистская составляющая «наших бывших лидеров». Надо ли это понимать, что «лидеров» нынешних Залужный критиковать пока побаивается?..

Напомним, что место Залужного на посту главкома ВСУ занял генерал Сырский после того, как сам Залужный стал набирать заметный политический вес на Украине. Теперь, когда экс-главком находится под покровительством (или колпаком) Лондона, он может себе позволить рассуждать и о популистах, и о глобальной войне. При этом его «президентский» рейтинг выше рейтинга «президента действующего», что «президента» явно беспокоит.