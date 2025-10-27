Ограничения могут потенциально усилить позиции России на переговорах

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Новые санкции и оружие не приведут к желаемому президентом США Дональдом Трампом завершению конфликта на Украине, но могут потенциально усилить позиции России на переговорах. Такое мнение выразила британская газета The Guardian.

"Некоторые мнимые сторонники Украины, возможно, втайне предпочитают продолжать войну <...> Но несколько лет без прогресса должны заставить всех нас переосмыслить, чего США действительно могут добиться на Украине".

Газета отмечает, что меры в виде ареста замороженных активов зарубежом и многочисленных санкций, к которым Россия смогла приспособиться, не оказывают на Москву ощутимого давления. Маловероятные поставки Соединенными Штатами ракет Tomahawk также не изменят ситуацию на фронте, поэтому урегулирование конфликта путем переговоров было бы "удручающим, но лучшим вариантом" для Украины.

The Guardian считает, что США не смогли правильно рассчитать пределы своей мощи, поставив Киев в многолетнее затруднительное положение, которое "никто не вспомнит как победу".