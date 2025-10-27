Войти
ТАСС

The Guardian: новые санкции ЕС приблизят выгодную для РФ сделку по Украине

736
0
0
AP Photo/ Virginia Mayo
AP Photo/ Virginia Mayo.
Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

Ограничения могут потенциально усилить позиции России на переговорах

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Новые санкции и оружие не приведут к желаемому президентом США Дональдом Трампом завершению конфликта на Украине, но могут потенциально усилить позиции России на переговорах. Такое мнение выразила британская газета The Guardian.

"Некоторые мнимые сторонники Украины, возможно, втайне предпочитают продолжать войну <...> Но несколько лет без прогресса должны заставить всех нас переосмыслить, чего США действительно могут добиться на Украине".

Газета отмечает, что меры в виде ареста замороженных активов зарубежом и многочисленных санкций, к которым Россия смогла приспособиться, не оказывают на Москву ощутимого давления. Маловероятные поставки Соединенными Штатами ракет Tomahawk также не изменят ситуацию на фронте, поэтому урегулирование конфликта путем переговоров было бы "удручающим, но лучшим вариантом" для Украины.

The Guardian считает, что США не смогли правильно рассчитать пределы своей мощи, поставив Киев в многолетнее затруднительное положение, которое "никто не вспомнит как победу". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М