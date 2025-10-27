Войти
Беспилотник-разведчик "Сова" начали применять в зоне СВО

Оператор дрона
Источник изображения: РИА Новости/Константин Михальчевский

Дрон оснащен функциями вертикального взлета и посадки и автоматического распознавания объектов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Беспилотник-разведчик "Сова" вертикального взлета и посадки (VTOL), оснащенный функцией автоматического распознавания объектов, начали применять в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы компаний "Гроза".

"Разведывательный беспилотник "Сова" вертикального взлета и посадки (VTOL) уже применяется в зоне спецоперации. Ежемесячно производится порядка 40 бортов. Ключевая особенность беспилотника заключается в том, что для его применения не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта. Нужна только взлетная площадка площадью 3х3 м. "Сова" применяется для передачи видео в режиме реального времени, также аппарат оснащен функцией автоматического распознавания объектов", - рассказали в организации.

По словам собеседника агентства, аппараты "Сова" интегрированы в программный комплекс "Глаз-Гроза" - систему управления боем, которая позволяет поражать обнаруженные цели противника в течение 2-4 минут. "Наши дроны заведены в программный комплекс "Глаз-Гроза". "Сова" выступает в качестве разведчика и в случае обнаружения каких-либо целей через программный комплекс передает координаты - в том числе, на наши ударные дроны "Ночная ведьма" и "Заноза". Таким образом, дроны могут вылетать по заданным координатам и наносить удары. Соответственно, процесс от выявления цели до ее поражения сокращается до минимума", - отметили в организации.

Крейсерская скорость аппарата - 80-90 км/ч. Высота применения - до 3 км. Дальность работы - около 50 км. 

