Военные медики в зоне СВО апробировали мобильную полевую операционную

Медики и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине
© РИА Новости

Разработка, в частности, включает транспортное средство, размещенный в нем операционный блок и мобильный аппарат искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали мобильную полевую операционную, которая была испытана в зоне специальной военной операции. С соответствующим патентом на изобретение ознакомился корреспондент ТАСС.

"Мобильную полевую операционную возможно оборудовать силами личного состава в заданном районе в течение 1-3 суток. Данный показатель крайне важен для скорости оказания помощи с необходимым оборудованием", - отмечается в описании к патенту.

Разработка включает транспортное средство, размещенный в нем операционный блок, содержащий операционный стол, стойку с аппаратом вспомогательного кровообращения, мобильный аппарат искусственной вентиляции легких, стол с операционным инструментом, осветительные установки, электрогенератор и шкафы с медицинским имуществом.

Также уточняется, что в мобильной операционной может быть установлен мобильный аппарат искусственной вентиляции легких. Для защиты личного состава она может быть оснащена системой РЭБ. Отдельно отмечается, что мобильная операционная может быть транспортирована с помощью военно-транспортного самолета Ил-76.

"Данная мобильная полевая операционная в отдельном медицинском батальоне позволила в кратчайшие сроки оказывать квалифицированную хирургическую помощь в полном объеме раненым в период активных боевых действий, в режиме маскировки, без затрат времени на развертывание стационарных операционных, что является преимуществом", - отметили авторы разработки.

Они добавили, что с момента прибытия в район за четверо суток параллельно с развертыванием стационарных операционных и остальных помещений отдельного медицинского батальона, хирургической бригадой в новой мобильной операционной была оказана помощь 104 раненым и пострадавшим. 

