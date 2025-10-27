Ким Чен Ын: Россия и КНДР разгромили "свирепых неонацистов" в Курской области

По словам лидера республики, так Пхеньян внес вклад в общечеловеческое дело по обеспечению справедливости и мира

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что Вооруженные силы РФ и Корейская народная армия (КНА) в Курской области "разгромили свирепых неонацистов и вселили страх в лагерь международной реакции". Его высказывания на церемонии начала строительства музея в честь бойцов КНА, принявших участие в освобождении Курской области, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наши герои, не готовые мириться с агрессией и решительно настроенные сломить агрессора, разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международной реакции в состояние тревоги и страха, а также защитили достоинство и благополучие братского народа", - подчеркнул Ким Чен Ын. По его словам, это стало также вкладом КНДР в общечеловеческое дело по обеспечению справедливости и мира.

"Даже колоссальная донорская помощь [Украине] со стороны США и Запада не сумела остудить кровь народов двух стран, которая кипела от стремления к справедливости. Безумное варварство фашистов не смогло одолеть их непреклонный боевой дух и храбрость", - заявил Ким Чен Ын. Лидер КНДР на церемонии отметил, что год назад последний отряд экспедиционных сил КНДР отправился в Россию.

Между РФ и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает в том числе и взаимную оборону. Военнослужащие КНДР, верные союзническому долгу, принимали участие в освобождении отдельных районов Курской области от вторгшихся в них украинских формирований. Мужество и важную роль корейских военных в обороне региона отмечали президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.