Уитэкер: США будут воздействовать на обе стороны конфликта на Украине

постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер AP Photo/ Andrew Harnik
постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер AP Photo/ Andrew Harnik.
Американский лидер Дональд Трамп хочет договориться о прекращении огня, подчеркнул постпред Соединенных Штатов при НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен оказывать давление как на Россию, так и на Украину, чтобы убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Президент Трамп изучает способы продолжать оказывать давление на [президента России] Владимира Путина, и, скажу откровенно, продолжать оказывать давление на Владимира Зеленского <...> чтобы усадить обе стороны за стол [переговоров] и договориться о прекращении огня", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Министерство финансов США ранее включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Между тем, как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
