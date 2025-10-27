Войти
ТАСС

В МИД РФ назвали истинную цель "коалиции желающих"

695
0
0
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник Сергей Булкин/ ТАСС
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник Сергей Булкин/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Ее участников объединяет лишь стремление продолжать конфликт на Украине, уверен посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Участников "коалиции желающих" объединяет лишь стремление продолжать накачивать киевский режим вооружением для продолжения военных действий на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

По его словам, объединения подобного типа являются "абсолютно реакционными".

"Единственная цель - продолжить накачивать Украину вооружением и попытаться компенсировать отказ Соединенных Штатов выполнять ту же функцию, что и при Байдене, то есть стянуть на себя львиную часть поставок вооружения для Украины и предоставления финансовой помощи, - подчеркнул Мирошник. - Это все, что объединяет этих людей, которые решили, что им необходимо продолжать военные действия на Украине".

О "коалиции желающих"

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран "коалиции желающих" подтвердили готовность участвовать в отправке военных контингентов на Украину после установления перемирия. Позже Болгария, Италия, Польша, Румыния, Хорватия и Япония заявили об отсутствии у них таких намерений.

Заседание "коалиции желающих" пройдет 24 октября в Лондоне под председательством Великобритании и Франции с участием генсека НАТО Марком Рютте. Предполагается, что в ходе встречи участники обсудят план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Как отмечал президент России Владимир Путин, силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Он также заявил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Италия
Польша
Россия
Румыния
Украина
Франция
Хорватия
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М