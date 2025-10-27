В МИД РФ назвали истинную цель "коалиции желающих"

Ее участников объединяет лишь стремление продолжать конфликт на Украине, уверен посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Участников "коалиции желающих" объединяет лишь стремление продолжать накачивать киевский режим вооружением для продолжения военных действий на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

По его словам, объединения подобного типа являются "абсолютно реакционными".

"Единственная цель - продолжить накачивать Украину вооружением и попытаться компенсировать отказ Соединенных Штатов выполнять ту же функцию, что и при Байдене, то есть стянуть на себя львиную часть поставок вооружения для Украины и предоставления финансовой помощи, - подчеркнул Мирошник. - Это все, что объединяет этих людей, которые решили, что им необходимо продолжать военные действия на Украине".

О "коалиции желающих"

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран "коалиции желающих" подтвердили готовность участвовать в отправке военных контингентов на Украину после установления перемирия. Позже Болгария, Италия, Польша, Румыния, Хорватия и Япония заявили об отсутствии у них таких намерений.

Заседание "коалиции желающих" пройдет 24 октября в Лондоне под председательством Великобритании и Франции с участием генсека НАТО Марком Рютте. Предполагается, что в ходе встречи участники обсудят план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине.

Как отмечал президент России Владимир Путин, силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Он также заявил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.