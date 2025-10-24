22 октября в лектории Демонстрационного центра ЦАГИ (г. Жуковский, в рамках дискуссионного клуба прошла встреча с человеком удивительной судьбы – лётчиком-космонавтом РФ, Героем России Александром Лазуткиным. Именно ему довелось в своё время стать участником одной из самых экстремальных в истории космонавтики экспедиций.

Герой России Александр Лазуткин. Источник: Валерий Агеев

Перед началом встречи куратор выставки Дмитрий Ярошевский провел экскурсию по историко-документальной экспозиции «184 дня на улице «Мира» или экспедиция длинною в жизнь», посвящённую как эпохальному полёту, так и непростой судьбе орбитальной станции «Мир».

Источник: Валерий Агеев

Как происходит отбор в отряд космонавтов? Какими качествами нужно обладать будущему покорителю космического пространства? Какие реальные опасности таит в себе космос для его отважных исследователей, как важно быть подготовленным к возможным «нештатным ситуациям», и как считанные минуты могут оказаться решающими в борьбе за выживание? Обо всём этом и о многом другом Александр Иванович рассказал посетителям Демонстрационного центра ЦАГИ.

Источник: Валерий Агеев

Во время встречи состоялось торжественное вручение космонавту официального свидетельства о присвоении его имени малой планете. Оно выдаётся Институтом прикладной астрономии РАН на основании решения комитета по наименованию малых планет Международного Астрономического Союза. Вручал его виновнику торжества первооткрыватель планеты, астроном-исследователь Тимур Крячко.

Источник: Валерий Агеев

Также космонавту был подарен его графический портрет, работа известной сочинской художницы Иветты Ки, созданная в рамках проекта «Герои космоса в образах и линиях».

Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев