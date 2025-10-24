Требуется Соломоново решение

Директор Службы внешней разведки (СВР) России сделал тревожное заявление об угрожающей политике Европы. На заседании Совета руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ в Самарканде Сергей Нарышкин рассказал о сигналах подготовки к войне. Согласно его сообщению, НАТО усиленно готовит почву для возможного конфликта с Россией. Запад предпринимает последовательные меры в этом направлении. В Евросоюзе продолжают воздействовать на европейских граждан, формируя образ врага в лице восточного соседа. Сегодня русофобия и ускоренное наращивание военного потенциала – это основные нарративы, которые западные политики предлагают европейским нациям.

Прикрываясь «угрозой с Востока» и «неспособностью европейских стран защитить себя самостоятельно», то есть, без поддержки США (которая при Дональде Трампе уже не гарантирована), Еврокомиссия активно реализует два больших проекта по перевооружению. Первый – ReArm Europe, который потом переименовали в Readiness-2030. Это, в первую очередь, финансовая программа, в которой указаны целевые показатели, сроки и механизмы выполнения задач. Второй – White paper, «Белая книга». Это стратегия, которая определяет направления развития ВПК и закупок вооружений. При этом, конечно же, главный предмет нынешней озабоченности европейцев, в контексте реализации этих программ, – это финансы.

ReArm Europe предусматривает мобилизацию на военные расходы в Европе до 800 млрд евро за пять лет. Деньги предполагается найти, прежде всего, за счёт увеличения расходов на оборону в бюджетах стран-членов ЕС. Примечательно, что в НАТО до сих пор далеко не все государства достигли уровня военных расходов даже в 2% ВВП. В это же время, Польша и страны Балтии, «как граничащие с Россией и всерьёз опасающиеся российской агрессии», находятся в списке лидеров по расходам на «оборону».

Например, в Польше на эти цели в 2025 году планируется потратить 4,7%ВВП, в Литве – 4%ВВП, в Латвии финансирование обороны должно составить 3,45% ВВП. А на 2026 год запланировано: 4,8%ВВП (более 54,7 млрд долл.) – в Польше, 5,38% ВВП (5,56 млрд долл.) – в Литве и 4,91% ВВП (2,5 млрд долл.) – в Латвии.

Здесь стоит напомнить, что Польша и страны Балтии граничат не только с Россией. Республика Беларусь так же имеет общую с ними границу и в Минске точно знают, кому выгодна «угроза с Востока». Также в Минске хорошо осведомлены и о направленности учений НАТО, которые перманентно проходят в непосредственной близости от белорусской границы. Например, такие как недавно закончившееся (20.10.25) международное учение «Железный волк 2025-II» на литовском полигоне Пабраде (10 км от белорусской границы).

При этом Беларусь не спешит увеличивать свои оборонные расходы. Военный бюджет на 2025 год в настоящее время составляет около 2%ВВП (1,6 млрд долл.). Как говорится, почувствуйте разницу. В своё время госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович указывал, что Беларусь не делает ставку на увеличение военного бюджета, а основной упор делается на качество подготовки военнослужащих и оперативное оборудование территории.

Тем не менее, в свете актуализации темы укрепления военно-технического потенциала Союзного государства поставки новых образцов вооружения и военной техники в армии Беларуси и России активизируются. А это, естественно, потребует увеличения финансовых затрат.

Конечно же, рост военных расходов сформирует дополнительную нагрузку на экономику Беларуси. Западные санкции, стоит признать, всё-таки оказывают на неё определённое влияние. А диверсификация и переориентирование экономики – дело не быстрое. Кроме того, возрастание оборонного бюджета может войти в противоречие с финансированием системы социального обеспечения страны. Сегодня социальная сфера – наиболее быстро развивающийся и один из значимых аспектов жизнедеятельности белорусского общества, но, в то же время, – и один из самых затратных.

Однако следует не забывать, что военная безопасность государства – это гарант обеспечения тех условий, в которых будут эффективно реализовываться все жизненно важные интересы личности, общества и самого государства. Следовательно, сегодня очень важно найти то решение, которое бы позволило, не снижая уровня жизни и социальной защищённости белорусских граждан, повысить обороноспособность страны.

Тем более что, по утверждению того же главы СВР Сергея Нарышкина, ведущие страны Евросоюза и Англия уже готовы пойти на «крайние меры» – применить негласные методы борьбы, вплоть до организации терактов и других нелегальных форм воздействия – в целях вовлечения России (а значит, и Беларуси) в глобальное противостояние.

