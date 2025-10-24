Западные «умы» не перестает занимать давно завершившееся белорусско-российское учение «Запад-2025», активная фаза которого проходила с 12 по 16 сентября. Напомним, что всего в маневрах было задействовано около 100 тыс. военнослужащих, включая контингенты из Бангладеш, Буркина-Фасо, Индии, Ирана, Демократической Республики Конго и Мали. В том числе, на белоруских полигонах тренировались тысяча российских и 7 тыс. белорусских военнослужащих.

Если пред белорусско-российскими учениями в Европе распространялась истерия, что маневры станут «прикрытием для нападения РФ на одну из стран НАТО», то после их завершения там якобы вздохнули с облегчением, поскольку худшие сценарии не оправдались. Однако вопрос, была ли действительно «угроза нападения со стороны Москвы», например, на Сувалкский коридор, продолжает муссироваться в Польше и странах Балтии. Европейские «эксперты» признают, что, численность военнослужащих, участвовавших в «Запад-2025», была слишком мала. Правда, подчеркивается, что действия белорусско-российских учений вышли за рамки обычных маневров, включив в себя развертывание в Беларуси российского нестратегического ядерного оружия, планирование и имитацию ядерных ударов. Надо сказать, что главным образом взбудоражило европейские столицы, огневая мощь, сосредоточенная в Беларуси в рамках учений и комплекс мероприяий по переброске и развертыванию российского подвижного ракетного комплекса «Орешник».

На Западе обратили внимание еще и на отработку «быстрой передачи полномочий в сфере ПВО и логистики», что выделяет роль Беларуси как площадки сосредоточения и расширения единой региональной системы ПВО Союзного государства.

В целом, противник оценил наши учения, как продуманную демонстрацию высокоэффективных возможностей, таких как интегрированная система ПВО/ПРО и нестратегическое ядерное оружие, без задействования огромного числа личного состава. По их мнению, малозаметность и модульный характер учений позволили максимально добиться политической и военной эффективности, минимизируя при этом потребление ресурсов. Такой подход подчеркивает глубокую обратную связь между полем боя, оборонными ведомствами и экономическим потенциалом государств, а маневры «Запад» – это уже не теоретическое учение, а практическая полевая лаборатория для Союзного государства.

Иностранными «экспертами» отмечается, что взаимодействие Минска и Москвы стало центральным элементом учений, а то, что значительная часть маневров была перенесена вглубь РБ, «упростило логистику, обеспечило безопасность для ценных активов и расширило возможности». В свою очередь Минск подчеркивал, что перенос мероприятия от западных границ и приглашение иностранных наблюдателей предприняты, чтобы снизить напряженность в регионе, но на Западе предпочитают рассматривать вопросы угроз.

Николай Крылов