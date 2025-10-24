Пока армянское руководство сосредоточено на реализации курса «европейской интеграции», тысячи карабахских беженцев продолжают сталкиваться с тяжёлыми бытовыми и социальными трудностями. В этих условиях, единственный, кто им помогает – российские волонтерские организации во взаимодействии с Россотрудничеством. Парадокс в том, что те, кто громче всех говорил о независимости и правах человека, на деле пренебрегают нуждами собственного народа.

Как и ожидалось, наша публикация о положении беженцев из Нагорного Карабаха в Армении вызвала заметный отклик. После выхода материала в редакцию стали обращаться не только сами переселенцы, но и активисты, помогающие им на местах.

По информации наших собеседников, уже более трёх тысяч семей карабахских беженцев получили продуктовые наборы в рамках российской гуманитарной программы. Эта помощь позволяет хотя бы частично снизить финансовую нагрузку в условиях продолжающихся трудностей с трудоустройством и жильем.

Так, с 1 августа 2025 г. АНО «Евразия» начала предоставлять продовольственную помощь арцахцам. Акция реализуется в рамках проекта «Россия с Вами» при поддержке АНО «Русская Гуманитарная Миссия» и Россотрудничества. Особую роль в организации этой инициативы сыграл представитель «Евразии» в Армении Микаэл Бадалян.

«С конца августа раздача продовольственных наборов проводится в городе Абовян, – рассказывают активисты. – В ближайшее время планируется охватить и другие населённые пункты. Помощь получают семьи вынужденных переселенцев, относящиеся к уязвимым категориям: инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, семьи, потерявшие кормильца, а также родственники погибших военнослужащих. Заявки подаются через специальную электронную платформу, после чего проходит процедура проверки данных и формирования списков».

В представительстве Нагорного Карабаха в Ереване подчеркнули, что эта акция – единственная масштабная инициатива, в рамках которой беженцы получают регулярную продовольственную помощь.

«В первый год после прибытия арцахцев в Армению поддержку оказывали международные гуманитарные миссии, благотворительные фонды и частные предприниматели, – напомнили в представительстве. – Однако с 1 января 2025 года эти программы фактически прекратили работу».

На данный момент других подобных по масштабу инициатив в Армении нет. Отдельные небольшие организации или частные лица продолжают помогать ограниченному числу семей, однако, как правило, не афишируют свою деятельность.

Отметим, что по информации наших источников в Ереване, активность российских гуманитарных структур вызвала обеспокоенность у ряда чиновников из правительства. По их данным, в окружении премьер-министра Пашиняна обсуждаются меры по снижению вовлеченности Москвы в проекты, которые, по мнению властей, могут усиливать пророссийские настроения в стране и мешать линии на евроинтеграцию.

В конечном итоге, ситуация с беженцами из Нагорного Карабаха демонстрирует системный кризис социальной и гуманитарной политики властей. Если текущие тенденции сохранятся, Армения рискует столкнуться не только с дальнейшим ослаблением доверия к правительству, но и с углублением социального раскола. В перспективе именно внешние гуманитарные инициативы – в первую очередь российские – могут стать фактором, способным удержать общество от полной дезориентации и социального обострения.

