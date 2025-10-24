Ростех подписал соглашения с ведущими инженерными вузами и московской школой о подготовке кадров для ОПК.

Соглашения с БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ и школой № 58 заключены на заседании Бюро Союза машиностроителей России

Совместно с Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Ростех будет развивать перспективные технологии и готовить квалифицированных специалистов для оборонно-промышленного комплекса. В партнерстве с МГТУ им. Н.Э. Баумана и МФТИ Корпорация займется ранней профориентацией учащихся на базе московской школы № 58.

Соответствующие документы на заседании Бюро Союза машиностроителей России подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Александр Шашурин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и директор московской школы № 58 Дмитрий Топешкин.

«Вопрос „Кем быть?“ сегодня — это вопрос о будущем нашей страны. Курьеры на самокатах не создадут медицинские приборы, не поднимут в небо самолеты, не изобретут лекарство от болезни — для этого нужны инженеры. Именно поэтому Ростех идет в школы, в вузы, работает над образовательными программами, создает технопарки, лаборатории для детского творчества. Чтобы ребята видели, что промышленность — это интересно, современно, перспективно. У Корпорации уже 350 школ-партнеров, 200 инженерных классов по всей стране, где учатся около 5,5 тысячи школьников. Наши компании сотрудничают более чем со 140 университетами в 45 регионах России. Ежегодно на целевые программы в интересах Корпорации вузы принимают порядка 4 тысяч абитуриентов, которые, получив хорошее образование, приходят к нам работать. Это только самое начало пути», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ростех и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова активно развивают образовательно-профессиональные треки «Крылья Ростеха» и «Ростех.Арсенал», в рамках соглашения они сфокусируются на формировании требований к компетенциям будущих специалистов и обновлении учебных программ. Планируется создание Передовой инженерной школы, развитие производственной аспирантуры по инженерно-техническим и военно-техническим направлениям, а также профориентационная работа со школьниками и молодежью.

Также стороны будут разрабатывать и внедрять современные подходы к обучению иностранных студентов по востребованным инженерным и военно-техническим направлениям. Это поможет обеспечить выполнение контрактных обязательств с иностранными партнерами, а также сформировать пул зарубежных специалистов, работающих с российскими технологиями.

Кроме того, стороны договорились совместно разрабатывать и создавать современные образцы высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения.

«По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина нашим университетом разработана и реализуется программа развития вуза, направленная на становление „ВОЕНМЕХа“ как флагмана оборонного образования. Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве с крупнейшей отраслевой Госкорпорацией Ростех — это новый этап развития, который позволит реализовывать наши смелые цели. Мы видим особую значимость в формировании бесшовной системы подготовки кадров — от ранней школьной профориентации до производственной аспирантуры, что позволит синхронизировать образовательные программы с реальными потребностями высокотехнологичных предприятий Корпорации. Таким образом, мы не просто укрепляем кадровый потенциал, а создаем единую экосистему для генерации прорывных технологий в интересах национальной безопасности, где идеи из университетских лабораторий становятся основой для новейших образцов вооружения и техники. Мы обеспечиваем технологическое лидерство в оборонной промышленности посредством совместной подготовки высококвалифицированных кадров и выполнения передовых научных разработок», — отметил ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Александр Шашурин.

Совместно с МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана Корпорация будет формировать единое образовательное пространство «школа — ссуз/вуз — предприятие» на базе московской школы № 58 в районе Покровское-Стрешнево. Инициатива направлена на профориентацию школьников, повышение интереса к инженерно-техническим специальностям и престижа рабочих профессий. Учащиеся школы будут вовлечены в проектную деятельность в интересах Корпорации, а вузы создадут для них специализированные образовательные программы. Совместная работа позволит обеспечить непрерывную систему подготовки инженеров будущего — от школы до предприятия.

«Любая серьезная инженерная задача — это всегда командная работа. Наше сотрудничество с Ростехом давно вышло за рамки отдельных проектов — мы вместе выстраиваем систему подготовки кадров для промышленности. Этот проект со школой № 58 — важная часть общей работы. Здесь ребята еще до ЕГЭ смогут понять, зачем им физика и математика, а мы получим мотивированных абитуриентов, которые осознанно выбирают профессию инженера. Для нас это логичное продолжение стратегического партнерства», — считает ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

«Партнерство МФТИ, школы № 58 и Госкорпорации Ростех открывает новые грани системы Физтеха. Мы формируем единое образовательное пространство — от школы через университет к индустрии, где знания обретают практический смысл. Важно, чтобы школьники как можно раньше почувствовали: естественные науки — это не набор формул, а язык, на котором говорит инженерное мышление. Такой подход помогает вырастить поколение, которое мыслит как исследователь и действует как инженер», — подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Школа, со своей стороны, будет отбирать учеников в предпрофессиональные инженерные классы по направлениям «Крылья Ростеха» (специалисты для авиастроения), «Код Ростеха» (специалисты для ИТ-отрасли) и «Ростех.Биотехмед» (специалисты в области медицинского приборостроения), помогать им с выбором профессии и поддерживать при определении дальнейшего пути после 9-го и 11-го классов. Выпускники смогут продолжить обучение в вузах по образовательным программам Ростеха, сформированным в соответствии с требованиями предприятий-работодателей. Ребята будут трудоустроены с 1-го курса.

«Сотрудничество с Ростехом и ведущими технологическими вузами МФТИ и МГТУ им. Баумана открывает уникальные возможности для наших учеников. Мы создаем не просто классы, а настоящую систему непрерывного развития в области математики и ее приложений: от раннего профильного обучения математике, естественным наукам и технологиям до поступления в ведущие технические вузы и дальнейшего трудоустройства на передовых предприятиях. Наша задача — подготовить инженеров будущего, и теперь у нас есть вся необходимая инфраструктура для этого. Ну а сотрудничество с Физтехом для меня является большой личной ценностью — ведь это моя alma mater», — отметил директор школы № 58 Дмитрий Топешкин.