В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП-1 с кустарной броней

Очередной образец бронетехники с кустарной дополнительной броней заметили в зоне СВО. На фотографии постапокалиптической боевой машины пехоты обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке видна БМП-1, которую сложно рассмотреть под защитными конструкциями. Корпус машины прикрыли дополнительными листами стали. Из этого же материала сделали «мангал», который прикрывает верхнюю полусферу над кормой и башней.

В нижней части корпуса закрепили резиновые экраны, а для маскировки БМП получила тканевые сети. Эти конструкции снижают вероятность поражения машины дронами, которые зачастую несут кумулятивные боевые части.

Базовая версия БМП-1 обеспечивает защиту только от пуль и осколков. Толщина брони корпуса в самых защищенных участках составляет 19 миллиметров.

Ранее в октябре стало известно, что танки Т-90С иракской армии начали оснащать «мангалами» и дополнительными блоками динамической защиты.

