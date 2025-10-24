В США признали превосходство российских ядерных сил

MWM: ядерные силы России обладают полным паритетом

Стратегические ядерные силы России во всех отношениях превосходят вооружения других государств. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«[Российские] ядерные силы обладают полным паритетом», - отметили авторы статьи.

По словам обозревателей, сухопутные и морские силы ядерной триады России занимают лидирующие позиции в мире.

Ядерная триада - общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства. Она включает в себя три компонента: атомные подводные ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическую авиацию (бомбардировщики, способные нести мощные ядерные заряды).

22 октября Вооруженные силы России под руководством президента страны Владимира Путина отработали применение наземной, морской и авиационной составляющих стратегических ядерных сил. В пресс-службе Кремля рассказали, что в рамках испытаний военнослужащие запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке. Кроме того, с атомной подводной лодки «Брянск» в акватории Баренцева моря была запущена баллистическая ракета «Синева».

Ранее министерство обороны России показало кадры пуска ракет в ходе тренировки ядерных сил.

Дарья Родионова