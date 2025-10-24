"Не многовато ли будет?" Получит ли Киев шведские истребители Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в штаб-квартире компании Saab, где производят истребители JAS Gripen E, Линчепинг, Швеция, 22 октября 2025 года.

Полковник Ходаренок: поставка Украине 150 шведских Gripen останется лишь в планах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС. При этом уже известно, что Швеция начнет поставки Украине истребителей только через три года. Что это за самолеты и получит ли вообще Киев свои "Грифоны", рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже 100-150 шведских истребителей Украине. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

По словам Ульфа Кристерссона, подписанный документ открывает путь для продажи истребителей Киеву. Премьер-министр добавил, что речь идет о производстве и последующей передаче Воздушным силам Украины от 100 до 150 истребителей Gripen модели E.

Что за истребитель?

SAAB JAS 39 Gripen представляет собой многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab AB. JAS расшифровывается как Jakt - истребитель, Attack - штурмовик, Spaning - разведчик. Gripen означает Грифон - как известно, это мифическое крылатое существо с туловищем льва и птичьей головой. Но есть и другой перевод слова Gripen с шведского языка - «охваченный чувством, взволнованный, растроганный».

Презентация истребителя Saab JAS 39 Gripen E в Линчёпинге, 2016 год. Источник: Anders Wiklund/TT News Agency via Reuters

Последнее гораздо больше подходит к документу, который подписали Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон. Надежды Киева получить шведские боевые машины бесплатно совершенно безосновательны. Речь может идти только о продажах. Однако о конкретных контрактах, сроках и ценах на данном этапе речь не шла в принципе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон честно сказал, что соглашение не направлено на какие-либо поставки в ближайшее время. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве (10-15 лет) и возможности получить большое соглашение между Украиной и Швецией.

В общем, что-то типа соглашения между Украиной и Великобританией сроком на 100 лет.

Что касается основных тенденций в развитии украинской тактической авиации, то основной вектор в этой сфере сформирован в Киеве как оснащение Воздушных сил Украины единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4++ зарубежного производства (типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или другие), что позволит обеспечить унификацию и экономию средств.

Что касается собственно самолета Saab JAS-39E/F Gripen, то это интересная машина с весьма высокими тактико-техническими характеристиками. Как ранее рассказывала «Газета.Ru», шведская школа конструирования самолетов очень хороша, причем по целому ряду моментов. Во-первых, они мастера создавать относительно небольшие самолеты. Кроме них в мире этого не умеет делать никто. Во-вторых, у них очень высокий класс создания самолетов с понятной стоимостью обслуживания. Для шведских машин характерна низкая трудоемкость обслуживания и ее просчитываемая стоимость.

Новые ВВС Украины

Вместе с тем на оснащение Воздушных сил Украины уже поступили истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon и французские многоцелевые истребители четвертого поколения Dassault Mirage 2000. Третий тип истребителя для сравнительно немногочисленной украинской авиации автоматически ставит вопрос - не многовато ли будет?

Свой окончательный выбор Воздушные силы Украины, скорее всего, остановят на многофункциональном легком истребителе четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Этот истребитель - один из самых удачных американских самолетов за последние десятилетия. Производству, продажам и модернизации F-16 конца не видно. Не будет большим преувеличением сказать, что F-16 задал мировой стандарт легкого истребителя.

Инфографика F-16. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Все остальные кандидатуры на эту роль будут использованы разве что для увеличения масштаба дискуссии. Так что, скорее всего, истребитель Saab JAS-39E/F Gripen так и останется в сфере «охваченных чувством, взволнованных и растроганных» намерений военно-политического руководства Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок