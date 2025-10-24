Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»

Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

Испытания нового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога" начнутся в четвертом квартале 2026 года, передает ТАСС. В Росавиации уточнили, что работы по сертификации этого воздушного судна завершатся к 2029 году.

В сообщении ведомства говорится: "ТВРС-44 "Ладога". Начало испытаний запланировано на IV квартал 2026 года. Сертификация ожидается в 2029 году".

Кроме того, в Росавиации сообщили, что сертификация совместного российско-белорусского самолета "Освей" должна пройти с 2027 по 2029 год. Ожидается, что оба проекта позволят увеличить парк современных региональных самолетов в России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что серийное производство самолетов "Байкал" и МС-21 планируется запустить к концу 2026 года.

Ольга Иванова