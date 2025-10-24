Войти
Армию США защитят от дронов «Орлами свободы»

Кадр: BlueHalo / YouTube
Кадр: BlueHalo / YouTube.

TWZ: Армия США получит дешевые ракеты Freedom Eagle-1 для защиты от дронов

Армия США выбрала дешевую ракету Freedom Eagle-1 («Орел свободы») в качестве нового средства защиты от дронов. Военные получат перехватчики в рамках контракта на сумму более 90 миллионов долларов, пишет TWZ.

Изделие, которое армия называет антидроновой ракетой нового поколения (Next-Generation C-UAS Missile, NGCM), разработала компания AeroVironment. Freedom Eagle-1 позиционируют как дешевую и простую в производстве ракету для поражения беспилотников и барражирующих боеприпасов. Отмечается, что в определенных обстоятельствах «Орел свободы» сможет также перехватывать дозвуковые крылатые ракеты.

«В настоящее время компания также получила контракт от армии на сумму 95,9 миллиона долларов на поставку FE-1», — говорится в материале.

Разработка ракеты началась в 2023 году, а летные испытания прошли в январе. Ракета с твердотопливным двигателем несет осколочно-фугасную боевую часть весом 20 килограммов. На начальном этапе полета Freedom Eagle-1 наводят на цель наземные радары, а на конечном участке она использует радиолокационную головку самонаведения.

В сентябре стало известно, что инжиниринговый центр перспективных разработок Frobotics начал испытания дрона-перехватчика «Сварог-стрела», предназначенного для поражения беспилотников самолетного типа.

  В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Робот
