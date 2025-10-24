Германия постаралась заинтересовать Канаду подлодками "Тип-212CD"

В ходе визита в Канаду министр обороны Германии Борис Писториус вместе со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком выступил за участие Оттавы в германо-норвежском проекте производства дизель-электрических подводных лодок класса "Тип-212CD".

Напомним, что канадское правительство планирует закупить до 12 новых подлодок, которые заменят четыре старые модели британской постройки и смогут работать в арктических широтах. Помимо немецкой военно-морской судостроительной компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), только южнокорейская Hanwha Group продолжает борьбу в объявленном Оттавой тендере за многомиллиардный контракт.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD" ThyssenKrupp Marine Systems

Как указывает Hartpunkt, компания из Южной Кореи предложила широкий спектр офсетных услуг, кроме непосредственно поставки субмарин.

Как пояснил Писториус на пресс-конференции в Оттаве, Германия также ведёт переговоры с Оттавой. Он рассматривает предстоящую закупку канадской системы боевого управления (CMS) для всего немецкого флота как одну из таких встречных сделок. Скорее всего, это будет CMS 330 от Lockheed Martin Canada, как ранее сообщал Hartpunkt.

Кроме того, по словам Писториуса, в ближайшие годы Германия закупит в Канаде не менее 18 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе бизнес-джетов канадской компании Bombardier. По его словам, Германия также заинтересована в сотрудничестве с Канадой в области сырья, гидроэнергетики и сжиженного природного газа.

"В настоящее время мы изучаем несколько направлений сотрудничества с нашими канадскими друзьями", – сказал Писториус, отметив, что Германия является пятым или шестым по величине инвестором в Канаду и хотела бы укрепить свои позиции.

Как пояснил Писториус, TKMS также предложила Оттаве возможность поставок комплектующих или даже локализацию производства подводных лодок в Канаде.

Программа производства дизель-электрических подлодок "Тип-212CD" идёт по графику и в рамках бюджета, заверил министр. Представители TKMS также объявили, что смогут производить от трёх до четырёх субмарин ежегодно начиная с 2027-го. Поэтому компания наращивает производственные мощности.

"Корейцы строят отличные подводные лодки, но мы строим ещё лучше", – заявил Писториус.

В июле 2021 года TKMS получила контракт на постройку двух субмарин "Тип-212CD" для ВМС Германии и четырех – для Норвегии. В декабре 2024 года было заключено соглашение на поставку четырех дополнительных ДЭПЛ класса "Тип-212CD".