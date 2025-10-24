Войти
Российскую группировку низкоорбитальных спутников запустят ближе к Новому году

Первые шесть аппаратов уже находятся на орбите, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Серийное развертывание низкоорбитальной группировки РФ начнется в декабре 2025 года или в январе 2026 года, первые шесть аппаратов уже находятся на орбите. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на пленарном заседании выставки-форума "Дорога-2025".

"Запуск российских низкоорбитальных космических аппаратов одной частной нашей компании помогут расширить географию связи в каждый уголок России. Наземные сети сотовой связи не покрывают всю карту нашей родины. Серийное развертывание низкоорбитальной российской группировки начнется уже в декабре 2025 года, либо в январе 2026 года. Первые шесть тестовых аппаратов уже находятся на орбите. Это будет наш полноценный технологический ответ иностранным аналогам и серьезный шаг вперед", - сказал он. 

