В Южной Корее спустили на воду первую подлодку нового поколения

В среду, 22 октября, на верфи компании Hanwha Ocean в Кодже спустили на воду субмарину "Чан Ён Силь" – первую дизель-электрическую подлодку второй партии класса KSS-III ("Чанг Бого-3"), предназначенную для ВМС Южной Кореи.

На церемонии спуска на воду присутствовали более 200 почетных гостей, в том числе начальник военно-морских операций адмирал Кан Дон Гиль в качестве главного гостя, а также высокопоставленные военные чины и представители оборонной промышленности.

Спуск на воду подлодки "Чан Ён Силь", Южная Корея

ROK Navy


Подлодку "Чан Ён Силь" заложили в марте 2023 года. Передача флоту ожидается в конце 2027 года.

В июле 2024-го заложили вторую субмарину этой партии, а в октябре того же года – третью.

Напомним, что контракт на постройку первых двух подлодок класса KSS-III в 2012 году получила компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (сейчас – Hanwha Ocean). Стоимость соглашения составила 1,56 млрд долларов. В 2016 году ВМС Южной Кореи заказали Hyundai Heavy Industries третью такую подлодку. К настоящему времени в строй введены две из трех ДЭПЛ первой партии.

Субмарины второй серии чуть крупнее первой партии, а также оснащаются бо́льшим количеством деталей и систем собственного южнокорейского производства (до 80% от общего числа). В том числе речь идет о литий-ионных батареях.

Надводное водоизмещение подлодок второй партии класса KSS-III составит 3600 тонн, подводное – 4000 тонн. Длина корпуса – 89,4 метра, ширина – 9,7 метра, осадка – 7,6 метра. Максимальная скорость под водой – 20 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль.

Вооружение субмарин включает шесть 533-мм торпедных аппаратов и установку вертикального пуска на десять ячеек для применения баллистических ракет Hyunmoo-IV-4 с дальностью поражения до 500 км.

