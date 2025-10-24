Войти
ЦАМТО

Bollinger Shipyards заложила спасательно-буксировочное судно "Ленни Ленапе" класса "Навахо" для ВМС США

Судно класса T-ATS
Судно класса T-ATS.
Источник изображения: U.S. Navy image

ЦАМТО, 23 октября. Компания Bollinger Shipyards сообщила о состоявшейся 17 октября на предприятии Bollinger Houma церемонии закладки киля спасательно-буксировочного судна (T-ATS-9) "Ленни Ленапе" класса "Навахо", предназначенного для ВМС США.

Суда класса "Навахо" заменят состоящие на вооружении командования морских перевозок океанские буксиры класса "Поухатан" (T-ATF-166) и спасательные суда "Сэйфгард" (T-ARS 50), срок службы которых истекает.

T-ATS предназначены для буксировки неисправных и получивших повреждения судов, включая авианосцы, снятия кораблей с мели, тушения пожаров, поддержки водолазных операций, проведения поисково-спасательных операций, ликвидации разливов нефти, оказания гуманитарной помощи и ведения наблюдения с применением БЛА и НПА.

T-ATS также может принимать на борт контейнерные модули, включая кибернетические, радиоэлектронной борьбы, ложных целей и ведения разведки.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВМС США заключило с компанией Gulf Island Shipyards контракт стоимостью 63,5 млн. долл. на разработку проекта и строительство головного спасательно-буксировочного судна T-ATS-6 "Навахо" в марте 2018 года. Он содержал опционы на строительство семи дополнительных кораблей серии. В течение 2019-2020 гг. командование ВМС США реализовало опционы на разработку рабочего проекта и строительство еще четырех кораблей данного класса: (T-ATS-7) "Чероки Нэйшн", (T-ATS-8) "Сагино Оджибве Анишинабек", (T-ATS-9) "Ленни Ленапе" и (T-АТС-10) "Маскоги Крик Нэйшн".

Закладка киля головного судна T-ATS-6 "Навахо" состоялась на предприятии Gulf Island Shipyard 30 октября 2019 года. Оно было спущено на воду в мае 2023 года. В настоящее время в стадии строительства находятся все пять кораблей серии.

В июне 2021 года ВМС США приняли решение сменить подрядчика строительства судов класса "Навахо". Вместо реализации опциона на поставку оставшихся судов на предприятии Houma, которое в апреле 2021 года было приобретено Bollinger Shipyards, контракт на выполнение функционального проектирования в рамках подготовки к строительству оставшихся в опционе судов класса "Навахо" был подписан с Austal USA.

Как планируется, длина корабля класса "Навахо" составит 80 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – около 5190 т, экипаж – 42 человека. Два дизельных двигателя Wartsila 8L32 позволят развивать скорость до 15 уздов. Около 6000 кв. футов палубного пространства отведены для размещения подъемного и спасательного оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
