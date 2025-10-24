Завершено изготовление второго опытного образца самолета Як-130М

ЦАМТО, 23 октября. Специалисты компании "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в рамках опытно-конструкторских работ изготовили второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М.

Машина окрашена в традиционный для российской авиации пиксельный камуфляж. В дальнейшем самолет присоединится к наземным и летным испытаниям. Параллельно ведется сборка третьего борта.

Недавно на Иркутском авиационном заводе был построен первый опытный образец самолета, направленный на наземные и летные испытания.

"Як-130М разработан на основе анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Создание легких боевых самолетов на основе учебно-боевых машин соответствует мировым тенденциям развития военной авиации", – отметил заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов.

Як-130М создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Основная цель проводимой модернизации – расширение боевых возможностей самолета. Обновленный самолет можно будет вооружить ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Так, на самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

