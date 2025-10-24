Финишная прямая: Ил-114-300 вышел на заключительный этап сертификации

Источник изображения: topwar.ru

Летные сертификационные испытания пассажирского Ил-114-300 вышли на финишную прямую, самолет находится на заключительном этапе. Об этом сообщает Ростех.

В настоящее время лайнер тестируют на Алтае, это позволяет оценить максимальное количество режимов полетов по нескольким сертификационным программам, включая полеты в горных условиях. Также самолет совершает и международные рейсы, в частности в республику Казахстан. Испытания проходят успешно и в ближайшее время будут завершены.

Самолет Ил-114-300 находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, оцениваем самолет на международных воздушных линиях, эксплуатационную технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах.

— заявил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.

Пассажирский лайнер Ил-114-300 полностью состоит из российских комплектующих и оснащен российскими двигателями ТВ7-117СТ-01. В перспективе он должен заменить такие самолеты, как Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200, используемые сейчас на российских авиалиниях.

Закупки самолета планируется начать в следующем году, производство лайнера запущено на авиазаводе в Луховицах (ЛАЗ имени П. А. Воронина).