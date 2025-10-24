Войти
На Западе заявили о полном ядерном паритете России

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

MWM: Российские ядерные силы обладают полным паритетом

Российские ядерные силы имеют полный паритет. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Авторы профильного издания сделали такое заявление на фоне тренировок ядерных сил России. 22 октября стало известно, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Брянск» выполнила стрельбу баллистической ракетой Р-29РМУ2 «Синева» в ходе тренировки стратегических ядерных сил (СЯС).

«Хотя обычные вооруженные силы России по-прежнему уступают в ряде областей коллективным возможностям членов НАТО, ее ядерные силы обладают полным паритетом», — подчеркнула редакция журнала. Специалисты полагают, что Россия полагается на свое ядерное оружие для сдерживания дальнейшей эскалации военных действий Запада.

В материале говорится, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс», которую запустили во время учений, составляет основу российских наземных стратегических ядерных сил. По оценке авторов MWM, к середине 2021 года половина всех наземных полков МБР была перевооружена этими ракетами. Общий арсенал составил 180 ракет.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что тренировка стратегических ядерных сил РФ представляет собой демонстрацию потенциального ответа Москвы в случае удара ракетами Tomahawk или Taurus по целям в России.

