Береговые противокорабельные мобильные установки для Австралии испытали в Норвегии

Компании Konsberg и Thales провели в Норвегии успешный испытательный запуск противокорабельной ракеты NSM с мобильной пусковой установки StrikeMaster, предназначенной для Вооруженных сил Австралии.

Как поясняет Naval News, StrikeMaster – модификация норвежской системы NSM CDS от компании Konsberg, выполненная на базе защищенной мобильной платформы Bushmaster от компании Thales Australia. Аналогичная пусковая установка используется Корпусом морской пехоты США при оснащении береговых автономных противокорабельных комплексов NMESIS. Расчет системы StrikeMaster также включает командную машину управления огнём и заряжающую машину, которые также выполнены на базе платформы Bushmaster.

Береговой противокорабельный комплекс StrikeMaster, Австралия Kongsberg Defence Australia

Предполагается, что система StrikeMaster будет производиться в Австралии на заводах компаний Kongsberg Defence Australia и Thales Australia в Аделаиде и Бендиго с привлечением более 150 местных поставщиков, обеспечивая не менее 700 рабочих мест. Производство ракет NSM вскоре начнётся на строящемся заводе Kongsberg Missile Factory недалеко от Ньюкасла. Поставки боеприпасов с этого завода начнутся в 2027 году.

"Эти стрельбы подтвердили надёжность и эффективность пусковой установки и её пригодность для Австралии и других стран", – заявил управляющий директор Kongsberg Defence Australia.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM (Naval Strike Missile) относится к пятому поколению. Она предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 185 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

NSM развивает скорость от 0,7 до 0,9 числа Маха (858–1103 км/ч). Длина боеприпаса – 3,96 метра, масса – 407 кг.

Помимо Австралии, ракеты NSM уже заказали десять государств, включая Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию и США.