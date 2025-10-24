Войти
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS

Источник изображения: topwar.ru

Дональд Трамп дал понять: альянс AUKUS не сворачивается, а наоборот – набирает ход. США, Австралия и Великобритания продолжают строить свою военную ось, и теперь Вашингтон собирается ускорить передачу Австралии атомных подлодок.

На встрече с премьером Австралии Энтони Альбанезе Трамп ясно дал понять, что программа движется вперед. Обещанные подводные лодки будут, и процесс уже пошел. При этом сроков он не назвал.

Для Канберры и Лондона это важный сигнал. В последние месяцы вокруг AUKUS ходили слухи о возможных задержках поставок. Летом Пентагон неожиданно начал «ревизию» сделки, чтобы убедиться, что она не противоречит лозунгу «Америка прежде всего».

Итоги проверки обещают осенью, и тогда глава Пентагона Пит Хегсет вместе со своим замом Элбриджем Колби представят обновленный план укрепления первого столпа альянса – так называемой «Опоры I».

Этот первый столп, по сути, поставка Австралии трех американских подлодок класса Virginia. После этого страны начнут совместное производство новых атомных подлодок SSN AUKUS.

Проблема в том, что американские верфи уже работают на пределе – заказы от ВМС США идут один за другим. Морские эксперты говорят открыто: промышленность может не вытянуть такие темпы.

Второй столп альянса – технологии будущего: гиперзвуковое оружие, квантовые системы, подводные сети слежения. Там тоже дела идут медленно, но все же проект продвигается.

Альбанезе после переговоров выглядел довольным. По его словам, разговор с Трампом расставил все по местам: союз жив, АПЛ будут, курс не меняется

