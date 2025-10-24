Инженерия ИИ в «РТ-Техприемке»: от бизнес-гипотезы до масштабируемого решения

Как компания Ростеха с помощью искусственного интеллекта повышает эффективность работы сотрудников

Иллюстрация: «РТ-Техприемка» Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех активно внедряет в корпоративные процессы решения на основе искусственного интеллекта. Технологии направлены на повышение эффективности сотрудников, автоматизацию рутинных операций и ускорение принятия управленческих решений. Ключевая задача — высвободить ресурсы высококвалифицированных специалистов за счет исключения однотипных задач, повысить прозрачность и наладить кросс-функциональное взаимодействие между подразделениями.

Курс на авторский продукт

В компании не просто применяют готовые инструменты, а проектируют собственные ИИ-решения под конкретные задачи. Такой подход требует инженерной и исследовательской экспертизы: сначала команда анализирует бизнес-процессы, выявляет точки роста, формулирует задачу, проводит R&D-исследование, тестирует модели, подбирает подходящую архитектуру и дорабатывает ее под сформированные требования. На выходе создается MVP (минимально жизнеспособный продукт) или пилотная версия, способная продемонстрировать практическую ценность уже в первые месяцы использования.

Иллюстрация: «РТ-Техприемка» После апробации решение внедряется в реальную среду, проходит дообучение модели, а сотрудники получают инструкции и поддержку. При необходимости продукт адаптируется к новым условиям и масштабируется на смежные процессы. Такой цикл — от гипотезы до устойчивого ИИ-продукта — позволяет стратегически встроить современные технологии в бизнес.

Нейросети для юристов, аналитиков и HR

Яркими примерами такого подхода стали внутренние разработки компании. В HR-процессах используется интеллектуальный агент TechRecruter, который проводит первичное интервью с соискателями без участия рекрутера. Система анализирует резюме, подбирает персональные вопросы, оценивает речь, поведение и эмоции кандидата, а затем формирует подробный отчет для HR-специалиста. Это помогает быстрее обрабатывать поток откликов, снижает нагрузку на отдел подбора персонала и повышает точность найма уже на первом этапе.

В сфере внутренней аналитики используется генеративный ИИ-инструмент, который по запросу на естественном языке автоматически формирует SQL-запросы, составляет управленческие отчеты, дополняет их визуализациями и поясняющим текстом. Это ускоряет принятие решений и освобождает аналитиков от рутинных задач.

Инженерия ИИ. Источник: РТ-Техприемка

Для работы с нормативной документацией применяется интеллектуальный помощник, способный за секунды находить нужные положения, регламенты и инструкции в сотнях документов. Он заменяет ручной поиск и снижает зависимость от экспертных консультаций, обеспечивая быстрый доступ к важной информации.

Для поддержки и адаптации сотрудников используется корпоративный ИИ-ассистент, встроенный в мобильное приложение. Он отвечает на типовые вопросы по внутренним процессам, помогает новичкам с онбордингом (адаптацией на новом рабочем месте) и упрощает работу службы поддержки. Такие решения не просто автоматизируют задачи, а становятся встроенными элементами рабочих процессов, повышающими эффективность и удобство работы сотрудников.

ИИ-помощники в деле

Новые цифровые разработки дают видимые результаты. Так, TechRecruter снизил нагрузку на HR и ускорил отбор, а корпоративный ИИ-помощник взял на себя поток типовых запросов, позволив специалистам сосредоточиться на профильной работе. Генеративный ИИ для отчетности помог сократить время подготовки аналитических и управленческих материалов с нескольких часов до минут, повысив скорость принятия решений. ИИ-помощник по нормативным актам заменил ручной поиск в документах и существенно ускорил доступ к информации по регламентам и инструкциям, что особенно важно в ситуациях, когда необходима оперативность и точность. Эти продукты разработаны собственной командой «РТ-Техприемки» с учетом требований безопасности и гибкой интеграции.

Инженерия ИИ. Источник: РТ-Техприемка

Во всех решениях компания делает упор на адаптируемость и масштабируемость. В результате сотрудники получают не просто новые инструменты, а ощутимую поддержку в ежедневной работе. Для производственных предприятий это автоматизация контроля качества и работы с отчетностью и документацией. Для юристов, аналитиков и HR — снижение ручных операций за счет интеллектуальной обработки данных. ИТ-отделы получают в распоряжение инструменты, которые помогают автоматизировать внутренние процессы: от обработки запросов пользователей до поддержки сотрудников в системе заявок.

Компания продолжает двигаться в сторону цифровой трансформации, превращая ИИ в устойчивый инструмент, который помогает сосредоточиться на главном — решении профессиональных задач.