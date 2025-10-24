Войти
Россия доставит на Луну первые элементы Международной лунной станции к 2034 году

Для этого будут совершены две космические миссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Россия развернет на Луне первые элементы Международной научной лунной станции (МНЛС) в результате двух космических миссий, проведение которых планируется в 2033 и 2034 годах, передает корреспондент ТАСС с 36-й международной научно-технической конференции "Экстремальная робототехника", проходящей в Санкт-Петербурге.

"Мы начинаем развертывание первых элементов МНЛС <...> запланировано две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов инфраструктуры для развертывания лунной станции", - рассказал начальник Отдела "Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований" Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Константин Райкунов.

По его словам, один из элементов будущей МНЛС - лунная электростанция, которая позволит работать космическому оборудованию не только лунным днем, но и лунной ночью, "когда все космические аппараты переходят в режим, фактически, выживания". Во время лунной ночи (14 земных суток) космические аппараты будут сберегать энергоресурсы, а по наступлении лунного дня - "запитываться" от электростанции, обогреваться и функционировать, выполняя научные задачи.

Помимо средних луноходов и электростанции, сообщил Райкунов, в 2032-2034 годах Россия планирует вывести на орбиту Луны космический аппарат "Луна-Ресурс-2" и доставить на МНЛС радиомаяки. "Луна-Ресурс-2" "существенно" расширит возможности связи, так как у него будет увеличенный срок активного существования - не менее пяти лет. А радиомаяки "обеспечат систему централизованной высокоточной посадки", чтобы "можно было садиться в сложных условиях" южного полюса Луны, где будет МНЛС и при этом "достаточно мало пригодных для посадки мест". По словам Райкунова, благодаря данным радиомаякам можно будет как повысить плотность населения МНЛС, так и увеличить ее безопасность.

Международная научная лунная станция

Ранее ТАСС сообщал, что Международная научная лунная станция (МНЛС) - это российско-китайский проект по созданию к 2036 году "комплекса экспериментально-исследовательских средств" на Луне. МНЛС будет состоять из системы перелета между Землей и Луной; вспомогательной системы длительного периода эксплуатации на поверхности Луны; системы перемещения по лунной поверхности и выполнения операций; автоматических средств с комплексами научной аппаратуры; наземных вспомогательных и прикладных программных систем. Заявленная цель МНЛС - изучение и использование Луны в мирных целях. 

