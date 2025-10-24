ВМС Новой Зеландии оценивают возможность закупки японских фрегатов класса "Могами"

ЦАМТО, 23 октября. Командующий ВМС Новой Зеландии Гарин Голдинг 20 октября провел встречу с министром обороны Японии Гэном Накатани, в ходе которой было выражено намерение приобрести модернизированную версию фрегата класса "Могами", известную как New FFM.

Как сообщает Kyodo News, Г.Голдинг выразил обеспокоенность растущей активностью Китая в морской сфере и подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с Японией. Г.Накатани, в свою очередь, назвал Новую Зеландию "чрезвычайно важным партнером" и выразил намерение и далее углублять оборонное сотрудничество.

Напомним, что Министерство обороны Австралии 5 августа 2025 года заявило о выборе модернизированного фрегата класса "Могами" японской компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в качестве предпочтительной платформы в рамках программы закупки многоцелевых фрегатов для ВМС страны.

Выбор был сделан по итогам конкурсной оценки. Модернизированный "Могами" был признан наилучшим вариантом для быстрого удовлетворения требований ВМС Австралии. Новые корабли заменят состоящие на вооружении с 1990-х годов устаревшие фрегаты класса "Анзак". Как известно, два аналогичных фрегата состоят на вооружении ВМС Новой Зеландии и также требуют замены.

Австралийская программа закупки новых фрегатов общего назначения предполагает принятие на вооружение до 11 кораблей. В ближайшее время Министерство обороны перейдет к следующему этапу закупки, проведя с компанией Mitsubishi Heavy Industries переговоры перед заключением соглашений с компанией и правительством Японии в 2026 году. По условиям конкурса, первые три фрегата будут построены в Японии. Первый корабль планируется передать заказчику в 2029 году. Он будет принят на вооружение в 2030 году.

Как указано в заявлении Министерства обороны Австралии, модернизированный фрегат класса "Могами" обеспечивает дальность хода 10000 морских миль, оснащен 32-контейнерной установкой вертикального пуска, ракетами класса "земля-воздух" и противокорабельными ракетами.

Австралия и Новая Зеландия являются военными союзниками в рамках Договора о безопасности между Австралией, Новой Зеландией и США (ANZUS), подписанного в 1951 году для обеспечения безопасности в Тихом океане. Таким образом, учитывая высокий уровень взаимодействия между флотами двух стран, вполне естественно, что новозеландский флот также проявил интерес к закупке модернизированного японского фрегата класса "Могами".

18 июня 2024 года премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон вместе с тогдашним министром обороны Японии Макото Оники посетил базу Йокосука Морских сил самообороны Японии и осмотрел внутреннее пространство фрегата "Кумано", второго в серии корабля класса "Могами", продемонстрировав большой интерес к его закупке.

Фрегат "Могами" предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование, противовоздушную оборону, противокорабельную и противолодочную борьбу, обладает малозаметностью, может применяться в условиях конфликта. В июне один из японских фрегатов впервые принял участие в операции по обезвреживанию мин в водах близ Иводзимы. Для этого был использован необитаемый надводный аппарат (ННА) и одноразовый аппарат для обезвреживания мин.

Длина фрегата составляет 132,5 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – около 4800 т. Состоящие на вооружении Морских сил самообороны Японии фрегаты класса "Могами" оснащены двумя дизельными двигателями MAN 12V28/33D и газотурбинным двигателем Rolls-Royce MT30 в составе ГЭУ типа CODAG. Максимальная скорость корабля – около 30 узлов.

Справочно:

Министерство обороны Новой Зеландии 11 июня 2019 года опубликовало "План оборонного потенциала", который содержал инвестиционные приоритеты Вооруженных сил Новой Зеландии на период до 2030 года. Относительно постройки новых фрегатов в нем сообщалось, что пересмотренный план переносит замену фрегатов класса "Анзак" на период после 2030 года, так как с 2007 года новозеландское правительство инвестировало в модернизацию этих фрегатов 970 млн. новоз. долл.

В ноябре 2023 года компания Babcock Australasia подтвердила, что официально представит платформу Arrowhead 140 (международное обозначение нового фрегата "Тип-31") в качестве замены двух устаревших фрегатов класса "Меко" А-200ANZ ("Анзак") Военно-морских сил Новой Зеландии. Таким образом, Babcock Australasia приняла решение заранее подготовиться к предстоящему тендеру, и стала первой компанией, заявившей о готовности участвовать в проекте.