ТАСС

Захарова: киевский режим не получит от России никаких "репараций"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Европейцам придется в конечном счете нести полную ответственность за последствия возможного изъятия и иных манипуляций с резервами РФ, отметила официальный представитель российского дипведомства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Изъятие ЕС российских активов в пользу Украины не поможет киевскому режиму расплатиться за долги, никаких "репараций" от России он не получит. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данная авантюра лишь продлит агонию утратившего легитимность киевского режима, который не получит от России никаких репараций. Свои долги вернуть не сможет, - отметила дипломат. - Европейцам придется в конечном счете нести полную ответственность за последствия возможного изъятия и иных манипуляций с нашими резервами, а также расплачиваться по ранее выданным банде [Владимира] Зеленского кредитам". 

