Планы циклопических затрат на модернизацию Северной верфи

Газета "Ведомости" в материале Светланы Афониной "ОСК может удвоить инвестиции в модернизацию "Северной верфи". За 600 млрд рублей на месте завода можно выстроить практически новое судостроительное предприятие" сообщает, что АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК; передана в управление ВТБ) планирует завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) масштабной модернизации ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге к ноябрю 2025 года. По предварительным данным, объем инвестиций в проект может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей, говорят два источника "Ведомостей" - знакомый с ходом реализации проекта и в администрации Санкт-Петербурга.

Предварительный проект нового судостроительного комплекса ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

По словам первого из них, ТЭО проекта находится на финальной стадии и уже видно, что объем вложений будет больше, чем заявленные ранее 300 млрд руб. Собеседник не исключил удвоения этого значения. По его словам, это не противоречит предыдущим оценкам, поскольку соглашение о модернизации завода, подписанное на ПМЭФ-2025, предполагает объем инвестиций в формулировке "не менее 300 млрд руб.".

О потенциальном удвоении инвестиций слышал и собеседник "Ведомостей" в администрации Санкт-Петербурга. По его мнению, это "логично вписывается" в амбициозные планы ОСК по выходу на рынок крупнотоннажного судостроения. Рост затрат связан прежде всего с уточнением объемов работ, а также с включением в смету дополнительных объектов и оборудования, говорит источник.

Таким образом, стоимость реконструкции "Северной верфи" может достичь 600 млрд руб., что сопоставимо с предварительной оценкой инвестиций в строительство новой верфи ОСК в бухте "Промежуточная" в Уссурийском заливе на Дальнем Востоке. Мощность этого предприятия должна составить до 12 единиц в год, его запуск намечен на 2032 г. Инвестиции в этот проект оцениваются в 600 млрд руб., сообщал в сентябре "Интерфакс" со ссылкой на материалы Минпромторга РФ.

Модернизация верфи в Петербурге предполагает фактически создание нового предприятия, говорил журналистам гендиректор "Северной верфи" Василий Волегов в сентябре на выставке "Нева-2025". Он уточнял, что "из текущего контура" верфи останется только одно здание - эллинг, построенный в 1945 г., а все остальное будет снесено.

На текущий момент, по словам топ-менеджера, проект перешел в активную фазу. В частности, был сформирован генеральный план, есть понимание всех "производственных переделов", начато проектирование. Новая площадка будет занимать около 100 га, завершить работы и ввести новые объекты в эксплуатацию планируется поэтапно к 2031 г., добавил он. Комментировать возможный рост вложений топ-менеджер не стал. Оценку сметной стоимости госкорпорация планирует провести до конца II квартала 2026 г., говорил гендиректор ОСК Андрей Пучков.

Согласно презентации, которую госкорпорация представила на "Неве-2025", среди прочего в контуре "Северной верфи" возведут два эллинга, предназначенных для строительства судов размерами до 240 х 48 м. Каждый из эллингов будет состоять из трех пролетов шириной по 48 м и 38 м и иметь длину 250 м, они также будут оснащены мостовыми кранами грузоподъемностью 700-900 т.

Кроме того, на судозаводе появится первый в России крытый сухой док высотой 100 м с возможностью разделения стапельных мест, предназначенный для строительства судов размерами до 350 х 60 м. На верфи появится также кран "Голиаф" грузоподъемностью до 1000 т.

Проект модернизации позволит увеличить объем производства "Северной верфи" до 15 млн нормо-часов, обработку металла - в 15 раз до 90 000 т в год и выпускать до 11 судов в год, отмечается в презентации. Там "по сути, будет новая верфь", говорил в апреле 2025 г. первый заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов.

После завершения проекта "Северная верфь" сможет начать строительство средне- и крупнотоннажного флота, отмечал Волегов. В том числе это танкеры типа "Афрамакс" (250 х 44 м, водоизмещением 24 000 т), газовозы (299 х 45 м, до 52 000 т), контейнеровозы (247 х 32 м, до 30 000 т) и балкеры (180 х 32 м, 10 000 т). По прогнозу топ-менеджера, обновленная верфь будет обеспечена заказами до 2075 г.

Пока крупнотоннажные суда в Санкт-Петербурге строят только на Балтийском заводе ОСК, который среди прочего выпускает серию атомных ледоколов проекта 22220 для Севморпути.

Такие масштабные проекты, как модернизация "Северной верфи" или планируемая к строительству верфь ОСК на Дальнем Востоке, следует рассматривать как государственные, а не чисто коммерческие, полагает руководитель отдела аналитики медиагруппы "Портньюс" Виталий Чернов. Лидер мирового судостроения - Китай - шел по аналогичному пути, создавая базу и заделы в рамках осознанной долгосрочной стратегии развития страны в целом, отмечает он.

С учетом того что основные запасы полезных ископаемых сосредоточены в Арктике, а Севморпуть является хорошей транспортной альтернативой Балтике и Черному морю, России, очевидно, потребуется крупнотоннажный флот ледового класса, продолжает Чернов. Его целесообразнее строить в стране, чтобы избежать зависимости от зарубежных партнеров, полагает эксперт.

Согласно июньскому распоряжению президента Владимира Путина, доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ за 2024-2028 гг. будут направляться на финансирование ОСК, в том числе модернизацию ее мощностей. Дивиденды ВТБ по итогам 2024 г. составили 50% чистой прибыли по МСФО - 275,8 млрд руб., 223,2 млрд руб. из них пришлось на долю государства.

Модернизация "Северной верфи" в текущих условиях представляется более оправданной и эффективной для отрасли и корпорации в долгосрочной перспективе, чем строительство нового завода на востоке страны, говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Санкт-Петербургский кластер обладает мощной производственной базой, наличием поставщиков компонентов и значительным кадровым ресурсом, отмечает эксперт. При этом в среднесрочной перспективе хороший потенциал у проекта строительства сухого дока на базе незадействованного в настоящее время стапеля Балтийского завода, который может быть осуществлен без остановки действующего производства, полагает он.

В ВТБ переадресовали вопросы в ОСК. "Ведомости" направили вопросы в компанию и Минпромторг.

После публикации материала в редакцию поступил ответ ОСК. Компания в настоящее время ведет комплексную проработку проекта модернизации "Северной верфи", говорит ее представитель. Работа ведется в плановом режиме - технико-экономическое обоснование будет сформировано весной 2026 г., напомнил он. На данном этапе озвучивать конкретные объемы инвестиций преждевременно, считает собеседник.

"Заложенные в проект решения как по строительству новых объектов, так и по оснащению завода оборудованием не позволяют нам говорить о том, что итоговый размер инвестиций будет даже близок к сумме в 600 млрд руб. Мы не понимаем, исходя из чего сделаны предположения об удвоении объема вложений в этот проект, - с учетом отсутствия утвержденного ТЭО", - сказал представитель ОСК.

