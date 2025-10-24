Toyota разработает луноход совместно с японской аэрокосмической компанией

По данным Nikkei Asia, ispace уже привлекла около $112,1 млн инвестиций для реализации своих лунных программ

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Toyota совместно с японской аэрокосмической компанией ispace разработает новый луноход для будущих миссий по изучению Луны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"ispace <...> объявила о подписании соглашения с Toyota Motor Corporation о получении технической оценки и поддержке в улучшении качества концептуальной конструкции малогабаритного лунохода нового поколения", - говорится в пресс-релизе.

По данным портала Nikkei Asia, компания ispace уже привлекла 17,1 млрд иен (около $112,1 млн) инвестиций для реализации своих лунных программ. Из них 4,7 млрд иен (около $30,8 млн) пойдут на финансирование программы Mission 3, луноход для которой разработают совместно с Toyota. Миссию планируют запустить в 2027 году.

В компании отметили, что Toyota может применить опыт производства автомобилей в разработке космического аппарата. Автопроизводитель уже успешно применяет его в разработке лунного аппарата совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований, которое координирует японскую национальную программу освоения космоса. Компания рассчитывает, что Toyota в будущем сможет использовать собранные в ходе совместных лунных миссий данные для собственных разработок в области космонавтики.

Компания ispace специализируется на разработке и создании луноходов и лунных посадочных модулей и стремится сделать полеты на спутник Земли дешевле и доступнее. Компания уже пыталась отправить свой модуль на Луну в апреле 2023 года. Тогда в компании сообщили, что связь с ним потеряна, в связи с чем посадка была признана неудачной. В январе текущего года компания запустила к Луне модуль Hakuto-R с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Примерно за полторы минуты до запланированного времени посадки высота полета модуля резко упала до нуля. Связь с ним снова потеряли, и миссию вновь признали неудачной.