МИД КНР: давление на Путина не поможет разрешить украинский кризис

244
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Диалог и переговоры - единственный возможный путь к урегулированию конфликта, отметил министр иностранных дел Китая Го Цзякунь

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Давление на президента РФ Владимира Путина не приведет к урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Диалог и переговоры - единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине. Принуждение и давление не решат проблему", - подчеркнул он на брифинге. Дипломат отвечал на вопрос западной журналистки, которая попросила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин "может значительно повлиять на Путина" по проблеме Украины. 

Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
