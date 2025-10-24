Войти
Суд вынес приговор по делу о хищениях при создании 3D-моделей подлодок

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о хищении средств Минобороны при проектировании подводных лодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". Как сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города на Неве, виновными в мошенничестве признаны начальник инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" Глеб Емельченков и главный инженер предприятия Владимир Байков. Уголовное дело в отношении акционера и финансового директора АО "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного было прекращено в связи со смертью в СИЗО в 2018 году.

Емельченков признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Байков получил 2 года лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Оба срока считаются отбытыми с учетом времени, проведенного под стражей.

Подготовка к спуску на воду ДЭПЛ проекта 677 "Кронштадт". "Адмиралтейские верфи", 12-й цех, 6-й пролет, 8-я стапельная нитка

Mil.Press


По данным суда, участники преступной группы, в которую входили инженеры АО "Адмиралтейские верфи" и руководство АО "НовИТ ПРО", похитили средства Минобороны в размере более 800 млн рублей. Деньги предназначались для создания 3D-моделей корпусов и систем подлодок проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада", а также структурной связи между моделями и ремонтной документацией. Но, как выяснило следствие, участники группы организовали фиктивные конкурсы, признали их несостоявшимися и заключили договор с "НовИТ ПРО" как с единственным поставщиком. В результате под видом выполнения работ была изготовлена модель с "ограниченным потенциалом и перспективой использования", а средства были перечислены "НовИТ ПРО" и затем похищены.

Иск российского военного ведомства суд удовлетворил частично – с осужденных взыскано более 677 млн рублей.

Дело о хищении средств при проектировании подлодки "Варшавянка" было возбуждено в 2018 году.

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
