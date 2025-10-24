Индия пополнит боекомплект ЗРС С-400 "Триумф" на сумму около 1,14 млрд. долл.

ЦАМТО, 23 октября. Индия планирует приобрести дополнительно крупную партию ЗУР для зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 "Триумф" на сумму около 100 млрд. рупий (1,14 млрд. долл.).

Как сообщает индийское информационное агентство ANI, предложение будет рассмотрено Советом по оборонным закупкам (DAC) правительства Индии сегодня, 23 октября. Контракт, как ожидается, будет подписан в следующем квартале.

Данное предложение связано с результатами анализа приграничного конфликта с Пакистаном, когда, как сообщает индийская сторона, с использованием ЗРС С-400 были сбиты от 5 до 6 пакистанских истребителей и один самолет-разведчик.

"ВВС Индии планируют закупить значительное количество ракет, чтобы еще больше укрепить систему противовоздушной обороны страны. В связи с этим уже ведутся переговоры с российской стороной о дальнейшем расширении возможностей по нанесению ударов на больших расстояниях и перехвату", – сообщили ANI источники в индийском оборонном ведомстве.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года, третий – в феврале 2023 года. Системы были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем и Пакистаном.

Главы военных ведомств России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх на полях встречи министров обороны стран ШОС в Циндао 26 июня 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Ожидается, что оставшиеся два комплекта будут поставлены в 2026 и 2027 году. Российский министр заверил своего индийского коллегу в своевременном выполнении достигнутых договоренностей.

В сентябре этого года Министерство обороны Индии начало переговоры с Россией о закупке дополнительных зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф".

Как сообщила 6 октября газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонной промышленности, Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных полковых комплектов ЗРС С-400.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем.

"Хотя окончательные договоренности еще не достигнуты, вероятно, три из пяти систем будут закуплены напрямую, а оставшиеся две могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий", – отмечает, в свою очередь, телеканал India TV.

Ожидается, что сделка по новым системам С-400 будет завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.

Известно также, что Россия также предлагает Индии новейшую ЗРС С-500 "Прометей".